台湾财政：财政部着手房地合一课税修法，长期持有或自用享优惠

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透台北7月25日 - 台湾财政部先前曾表示将进行不动产税制改革，财政部已召开研讨会将确定房地合一课税的方向，长期持有或自用可能有税赋优惠。
财政部先前曾表示，将推动“房地合一实价课税〞，这将可令不动产相关税制更为公平。
财政部周四举办首场房地合一课税座谈会。财政部专门委员倪丽心表示，根据昨日的研讨会，现行的土地增值税将维持不变，但可能以此做为扣抵所得税额；而长期持有、自用的部分也有不少学者认为应该有减免及优惠。
倪丽心也说，惟目前针对未能提出持有成本的部分，财政部目前暂无方向，但研讨会上有建议应采财政部的颁布标准。
财政部先前曾表示，预计年底前提出所得税法修正案，报请行政院审议，而明年初送交立院。
为抑制房价涨势，台湾央行第二季理监事会议虽未调整利率，重贴现率连续三年维持在1.875%不变，但出乎外界预料地再加强控管银行房贷放款的力道，进一步扩大选择性信用管制的区域和成数。
财政部先前已修法将令各县市可为非自住的房屋税提高课征税率区间和上限。台北市随后通过调高非自住的房屋税差别税率，此条例将对持有非自住房屋的囤房族课征差别税率，若在台北市囤房超过三户以上，房屋税率将提高为3.6%，自住房屋税率为1.2%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)