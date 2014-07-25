台湾财政：财政部着手房地合一课税修法，长期持有或自用享优惠

路透台北7月25日 - 台湾财政部先前曾表示将进行不动产税制改革，财政部已召开研讨会将确定房地合一课税的方向，长期持有或自用可能有税赋优惠。

财政部先前曾表示，将推动“房地合一实价课税〞，这将可令不动产相关税制更为公平。

财政部周四举办首场房地合一课税座谈会。财政部专门委员倪丽心表示，根据昨日的研讨会，现行的土地增值税将维持不变，但可能以此做为扣抵所得税额；而长期持有、自用的部分也有不少学者认为应该有减免及优惠。

倪丽心也说，惟目前针对未能提出持有成本的部分，财政部目前暂无方向，但研讨会上有建议应采财政部的颁布标准。

财政部先前曾表示，预计年底前提出所得税法修正案，报请行政院审议，而明年初送交立院。

为抑制房价涨势，台湾央行第二季理监事会议虽未调整利率，重贴现率连续三年维持在1.875%不变，但出乎外界预料地再加强控管银行房贷放款的力道，进一步扩大选择性信用管制的区域和成数。