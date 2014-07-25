香港个股：复星国际增持博纳影业股权至20.8%，看好中国电影产业

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月25日 - 中国最大的综合性民营企业--复星国际 称，集团增持博纳影业 股权至20.8%，因看好中国电影产业的未来发展。
复星国际在联交所一份声明中称，其持股80%之间接附属公司Fidelidade已于周四（24日）完成收购博纳约13.3%之股权，令其持股由7.5%升至20.8%。
是次由Fidelidade向博纳创始人于冬全资拥有的Skillgreat Limited，按每股11.8美元收购博纳416.6万股普通股股份，总购买价约4,916万美元。
复星国际表示，“本公司看好中国电影产业的未来发展。收购事项是本公司在全球电影及娱乐行业的另一战略立足点。”
公司并称，此伙伴关系将使复星国际及博纳的资源有效嫁接，从而紧抓国内电影产业的快速增长而带来具吸引力的机会，以及美国和中国之间在电影业合作方面出现的机会。
复星国际此前已与美国好莱坞的Studio 8公司签署投资协议，拟将好莱坞先进、成熟的电影制作经验及方法、电影理念及技术和完善的制作发行体系引入中国市场。
该股周四收报10.3港元，过去一个月累计升0.2%。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。