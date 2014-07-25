香港食品：政府停止内地福喜集团食品进口，本地麦当劳亦停售相关产品

路透香港7月25日 - 继澳门及日本后，香港政府周四傍晚表示，即日起暂停中国内地福喜食品进口至香港，且饮食业者需要立即停止供应及贩售相关产品。香港麦当劳亦宣布停售相关由福喜集团进口材料所制成的产品。

香港政府发布上述通知，食安中心发言人指出，就近日传媒报导上海福喜产品涉及食品安全问题，已派员至怀疑涉事的连锁快餐店及其储存冷库、检查有关食物及抽取样本作检测，以及与内地有关部门联系以取得进一步资料。

“因应事态发展及内地调查尚未完结，为审慎起见，中心决定即时暂停内地所有『福喜』食品进口香港，包括所有厂房及食品种类，而已进口的食品亦会全部被封存，不能再出售，直至内地的调查有结果为止。”发言人称。

在此同时，香港麦当劳亦决定停止出售麦乐鸡（麦克鸡块）、脆辣鸡腿堡、沙拉、柠檬茶等相关产品，香港麦当劳在新闻稿里列出，上述停售产品分别来自于河北福喜以及广州福喜。

香港麦当劳还表示，去年7月至今年6月期间，曾自上海福喜进口某些产品，但目前已无库存。