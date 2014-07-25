金属期市：伦铜料于六周来第五次录得周线上涨，因全球经济前景向好

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
中国7月制造业活动以18个月最快速度扩张，欧元区民间部门活动也加速，但美国制造业扩张步伐放缓。
美国上周初请失业金人数降至近八年半最低水平，显示劳动市场复苏势头增强。
全球最大铜生产商--智利国家铜业公司Codelco向智利环保当局提交方案，将调整旗下存在争议的Andina项目，称这将降低该矿对附近冰川和供水产生的潜在影响。
俄罗斯政府一如预期，表示将提前取消镍和铜的出口关税，暗示支持全球最大镍生产商Norilsk Nickel的一个项目。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李爽 审校 徐文焰/王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。