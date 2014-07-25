金属期市：伦铜料于六周来第五次录得周线上涨，因全球经济前景向好

中国7月制造业活动以18个月最快速度扩张，欧元区民间部门活动也加速，但美国制造业扩张步伐放缓。

美国上周初请失业金人数降至近八年半最低水平，显示劳动市场复苏势头增强。

全球最大铜生产商--智利国家铜业公司Codelco向智利环保当局提交方案，将调整旗下存在争议的Andina项目，称这将降低该矿对附近冰川和供水产生的潜在影响。

俄罗斯政府一如预期，表示将提前取消镍和铜的出口关税，暗示支持全球最大镍生产商Norilsk Nickel的一个项目。(完)

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