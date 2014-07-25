新债招标：中国六个月期贴现国债加权收益率3.8958%--业内人士

路透上海7月25日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.8958%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9527%，投标倍数为2.22倍。

该期债为财政部今年第三期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述债券招标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、20和25个标位。