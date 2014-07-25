中国金属：国储局收储氧化钼和钴等战略工业金属--消息人士

路透香港/伦敦7月24日 - 欧洲和亚洲的业界消息人士称，中国已买入近3,000吨氧化钼，为20年来首次，此举旨在帮助国内因信贷紧张而身处困境的生产企业。氧化钼常用于强化钢材。

四位消息人士称，中国在另外的闭门招标中还购买了大约100-200吨钴，不过低于其之前的标购规模1,000吨。钴用于电子产品和电动汽车的电池。

两位了解闭门招标情况的消息人士称，中国国家物资储备局购买了2,700吨用于生产钼铁合金的氧化钼；钼铁合金是用于石化产品和石油业特殊钢材的原料。

国储局今年底前料将再购买2,300吨钼，并可能继续购买起初求购的1,000吨钴，交易商称此举可能将推高钴价。

高品位钴价COB-CATH-LON目前报每磅14.95-16美元，为2012年5月以来最高，最近几周市场趋紧，因需求较高而生产商供应较低。

一位钴交易商称，“他们没能买到他们需要的量，以后会不得不再次入市，以求购多达1,000吨的数量，”

交易商称，对氧化钼的采购可能不会大幅提高其国际价格，因供应充足且需求较低。氧化钼价格MLY-OXIDE-LON目前持稳于每磅13.30-13.50美元。

一位消息人士称，中国当局对氧化钼的采购将帮助国内生产商，过去两年来他们因需求低迷及信贷紧张而受创。

一位钼交易商称，“中国仍是自给自足的市场，根据中国的产量及库存情况，在中国国内市场购买5,000吨并不多，会轻易消化掉，”

交易商称，钴市场将迎来电池业的畅旺需求，和较低的生产企业供应，这将导致钴价在国储局采购后上涨。(完)