全球贸易：印度从中阻挠，WTO贸易便利化协定能否如期实施生变

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透日内瓦7月24日 - 印度周四阻挠一项全球关税新规定的协议，惹恼了世界贸易组织(WTO)其他成员国，它们指责印度的否决在经济和政治方面的代价将十分高昂。
160个WTO会员国在日内瓦的会议中，原本应该直接批准去年12月在巴厘岛(峇里岛)谈判中所同意的一项“贸易便利化”协定。有些分析师认为该协议将可为全球经济增加1万亿美元，并创造2,100万个就业岗位。
但印度却表示将予以否决，直到该国在其补贴体系及农作物收储方面的要求能获得满足。
有几个国家发表声明，称协议未能通过将是WTO遭受的沉重打击。
WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)说，协商仍在进行，希望能在7月31日最后期限之前解决这个问题。
“是的，我们正在非正式协商，”他对路透说。当他被问及万一7月31日之前没有结果的话，事态将会如何，他表示这也在讨论范围之中。
一个包括25个国家的团体已表示，对周四会议的结果感到气馁。这些国家包括澳洲、加拿大、哥伦比亚、墨西哥、挪威、瑞士和泰国等。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。