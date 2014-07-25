全球贸易：印度从中阻挠，WTO贸易便利化协定能否如期实施生变

路透日内瓦7月24日 - 印度周四阻挠一项全球关税新规定的协议，惹恼了世界贸易组织(WTO)其他成员国，它们指责印度的否决在经济和政治方面的代价将十分高昂。

160个WTO会员国在日内瓦的会议中，原本应该直接批准去年12月在巴厘岛(峇里岛)谈判中所同意的一项“贸易便利化”协定。有些分析师认为该协议将可为全球经济增加1万亿美元，并创造2,100万个就业岗位。

但印度却表示将予以否决，直到该国在其补贴体系及农作物收储方面的要求能获得满足。

有几个国家发表声明，称协议未能通过将是WTO遭受的沉重打击。

WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)说，协商仍在进行，希望能在7月31日最后期限之前解决这个问题。

“是的，我们正在非正式协商，”他对路透说。当他被问及万一7月31日之前没有结果的话，事态将会如何，他表示这也在讨论范围之中。