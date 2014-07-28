《中国债券市场每日交易备忘》--7月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国北车 20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和进出口银 行主承 深圳能源 20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，华夏银行主承 滨州市滨城区经济开发投资10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 扬州市江都沿江开发7亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承 浦发银行 10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 ============================================================================ 二、新债上市： 农发行50亿元七年期固息债140442，票面利率5.27% 嵊州投资控股公司10亿元七年期固息债1480412，票面利率7.6% 曲靖经济技术开发区17亿元七年期固息债1480421，票面利率7.48% 国开行60亿元481日浮息(一至三年贷款利率基准)铁路专项信贷资产支持证券(ABS)1489015，基本利差-0.26% 大唐集团公司50亿元九个月期超短期融资券011411006，票面利率4.75% 无锡灵山文化旅游集团3.5亿元一年期短融041465007，票面利率5.45% 光线传媒 4亿元一年期短融041469037，票面利率6.49% 福州交通建设集团1亿元一年期短融041458057，票面利率5.6% 大族控股集团5亿元一年期短融041451043，票面利率6.65% 厦门象屿集团6亿元一年期短融041454047，票面利率5.5% 广州港3亿元一年期短融041459048，票面利率5.04% 南京港集团2亿元三年期中票101455020，票面利率6.29% 上海南汇发展集团5亿元10年期中票101454041，票面利率6.89% 中国黄金集团16亿元五年期中票101454042，票面利率5.4% 靖远煤业集团1亿元三年期中票101464031，票面利率7.5% 山东高速轨道交通集团4亿元五年期中票101462019，票面利率6.1% ============================================================================ 三、缴款： 财政部260亿元30年期人民币固息国债140016，票面利率4.76% 泉州银行5亿元三个月期同业存单111490013，参考收益率4.8593% 邯郸市中小企业2.58亿元六年期集合债券1480418，票面利率9.50% 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司6亿元七年期固息债1480419，票面利率6.90% 本溪钢铁集团20亿元五年期中票 广西交通投资集团15亿元七年期中票 青岛前湾集装箱码头9亿元三年期中票 上海均瑶集团5亿元五年期中票 龙元建设 2亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 进元8.32亿元227日期浮息(一年定存基准)信托优先A档资产支持证券1387011，基本利差3.80% 通元0.92亿元79个月期抵押贷款次级资产支持证券0837013 中国五矿集团公司30亿元六个月期超短融011433001到期兑付，票面利率5.70% 中国广核集团有限公司20亿元六个月期超短融011464001到期兑付，票面利率5.70% 天津市建工集团(控股)有限公司3亿元一年期短融041360045到期兑付，票面利率6.50% 湘电集团有限公司10亿元一年期短融041364030到期兑付，票面利率5.80% 中国农业发展银行100亿元一年期固息债130414到期兑付，票面利率4.30% 中国北车 20亿元九个月期超短融011328006到期兑付，票面利率5.30% 中国北车 20亿元六个月期超短融011428002到期兑付，票面利率5.70% 北京市经济技术开发区0.5亿元两年期集合票据1283023到期兑付，票面利率6.30% 中国进出口银行200亿元三年期固息债110313到期兑付，票面利率3.91% 12通元1A 061202001 付息 12交银1B 061203003 付息 12中银1A1 061204001 付息 12中银1A2 061204002 付息 12中银1B 061204003 付息 10国开02 100202 付息 13粤温氏MTN002 101352004 付息 12国开34 120234 付息 05建元1A 05310110 付息 05建元1B 05310120 付息 05建元1C 05310130 付息 05建元１S 05310140 付息 07建元1A 0731011 付息 07建元1B 0731012 付息 07建元1C 0731013 付息 10国开02 100202 付息 12国开34 120234 付息 12农发13 120413 付息 14平安01 128001 付息 14平安02 128002 付息 12扬城控债 1280216 付息 12丽江债 1280217 付息 12宏图MTN2 1282266 付息 13农发15 130415 付息 13滨农商二级 1321001 付息 13发元1A 1385011 付息 13发元1B 1385012 付息 13进元1B 1387012 付息 14兴元1A1-1 1489005 付息 14兴元1A1-2 1489006 付息 14兴元1A2 1489007 付息 14兴元1B 1489008 付息 14中银1A 1489016 付息 14中银1B 1489017 付息 14招商1A 1489019 付息 14招商1B 1489020 付息 14招商2A 1489022 付息 14招商2B 1489023 付息 14农银1A1 1489025 付息 14农银1A2 1489026 付息 14农银1B 1489027 付息 14东元1A 1489029 付息 14东元1B 1489030 付息 14工元1A 1489032 付息 14工元1B 1489033 付息 14京元1A1 1489040 付息 14京元1A2 1489041 付息 14京元1B 1489042 付息 14甬银1A1 1489050 付息 14甬银1A2 1489051 付息 14甬银1B 1489052 付息 14宝元1A 1489056 付息 14宝元1B 1489057 付息 05沪建设(1) 058020 付息 05沪建设(2) 058021 付息 09中航工债浮 0980147 付息 10国开18 100218 付息 10农发08 100408 付息 11广无线MTN1 1182209 付息 08广发债固 081901 付息 08广发债浮 081902 付息 10国开19 100219 付息 10进出04 100304 付息 10杨浦投债01 1080081 付息 10杨浦投债02 1080082 付息 11海正MTN1 1182210 付息 14华元1A2 1489002 付息 14华元1B 1489003 付息 14福元1A 1489044 付息 14福元1B 1489045 付息 14东风1A 1489054 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强称，上半年经济运行保持在合理区间，市场预期稳中向好。但也要看到当前仍存在 下行压力，必须坚持区间调控，注重定向调控，持续激发市场活力，增强发展动力。 --中国国家统计局周日公布，1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额28,649.8亿元人民币，同比增长11 .4%，增速比1-5月提高1.6个百分点，主要受汽车制造业、计算机通信和电子设备制造业等行业拉动。 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/康熙泽；审校 吴芳/边竞)