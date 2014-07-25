神凯投资：大连豆粕有所企稳，美豆走跌吸引中国进口商增加采购

随着美豆期货价格持续下滑，国际市场对于美豆、豆粕的采购意愿增强，这支持了期货盘面，使豆类价格下跌放缓。而国内下半年养殖备货逐步展开，豆粕出口数量有所增加，以及局部地区豆粕开始替代菜粕，也给豆粕价格提供支撑。

低价美豆开始吸引进口商目光，并促使进口商增加采购量。在过去的大约三周里，中国企业已采购超过200万吨的新季美豆，中国累计购买的新季美豆已经超过700万吨。而若美国大豆期价继续下滑，那么预计将有更多的厂商介入接货。这也使得美豆丰产压力有所缓解，并使得市场逐渐走稳。(完)