神凯投资：大连豆粕有所企稳，美豆走跌吸引中国进口商增加采购

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自7月25日的《期货日报》：
随着美豆期货价格持续下滑，国际市场对于美豆、豆粕的采购意愿增强，这支持了期货盘面，使豆类价格下跌放缓。而国内下半年养殖备货逐步展开，豆粕出口数量有所增加，以及局部地区豆粕开始替代菜粕，也给豆粕价格提供支撑。
低价美豆开始吸引进口商目光，并促使进口商增加采购量。在过去的大约三周里，中国企业已采购超过200万吨的新季美豆，中国累计购买的新季美豆已经超过700万吨。而若美国大豆期价继续下滑，那么预计将有更多的厂商介入接货。这也使得美豆丰产压力有所缓解，并使得市场逐渐走稳。(完)
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