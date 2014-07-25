港报社评：舖租居高难下，增供应助民生--经济日报7月25日

香港舖租趋跌，主因是内地旅客增长放缓，令零售业扩张意慾大减。 然而，香港舖租过去虽急升，现有下调压力，但调整幅度却未必大、步伐未必急，此有两原因。 其一，核心区供应难增。香港商舖的新供应本来就不多，尤其一綫核心区如铜锣湾、旺角等，发展密度极高、早已插针不下，难再藉大增供应以缓抑租金，故香港舖租尤其一线核心区，调整幅度或有限。 其二，业主持货力强。参与商舖投资的，不少是财政实力雄厚的资深投资者，其持货能力较强，若未能遇上愿付高租金的「好客」，业主或宁愿先将商舖丢空一段时间，亦不急于劈价抢客，以免自贬身价。 王道解决方法，是大增商业楼面供应，既助各行各业可以较相宜租金经营，把经济饼做大，既利就业更利民生。此需港府积极觅地建住宅的同时，亦要兼顾工商业需求，既要加快拓展东涌、边境等新购物区，亦要加力积极推动铜锣湾地下街等计划，以增核心区商舖供应。惟港府觅地要有成效，还需市民支持。 港人应从发展与保育之间力求平衡，而非保育独大、排斥发展，如此才能令香港这只会生金蛋的鹅，生更多金蛋，助港人上流改善生活。