港报社评：资助自资学位课程关键还在质素监管--明报7月25日

政府推出「指定专业/界别课程资助计划」（下称资助计划），为急需及殷切需要人力资源的特定行业培育人才。不过，有关计划是资助专上院校的自资课程，而当局迄今对此未有监管机制，如何确保院校受资助后不会异化为学店，课程质素符合要求，是资助计划成败的关键。

据知，资助额与专上院校目前收费，相差无几，例如检测和认证课程，若相关院校不增加收费，扣除资助后学生每年只需支付不到1万元。由于资助额吸引，获资助的课程将有更大机会吸纳优质学生。

不过，这项课程资助计划，有几种情况值得关注。

（1）资助计划类如政府向专上院校买位，获资助学生与自付全费的学生，一同上课学习，对教学会否构成影响？

（2）课程获得资助之后，相关专上院校会否巧立名目，增加收费，借资助而敛财，使学生未能尽享资助利益？

（3）专上院校会否藉得到资助，聘请更资深教学人员和强化相关配套设施，提高课程教学质素？

（4）近年，即使是受资助大学开办的自资课程，争议甚多，例如副学位学生缴付高昂学费，但是由于质素参差，社会认受性甚低，浪费了学生的光阴和金钱，而相关院校却大发利市，「小金库」丰厚，按这些往绩，课程资助计划使人担心会衍生另类学店。上述4种情况，都值得关注。

弱势政府，对全面监管私营教育机构，可能有诸多顾虑，不过，5所专上院校确实透过资助课程计划，获得公帑资助，政府理应要求监管这些课程，以体现公帑用得其所原则。