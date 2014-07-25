港报社评：资助自资学位课程关键还在质素监管--明报7月25日

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
政府推出「指定专业/界别课程资助计划」（下称资助计划），为急需及殷切需要人力资源的特定行业培育人才。不过，有关计划是资助专上院校的自资课程，而当局迄今对此未有监管机制，如何确保院校受资助后不会异化为学店，课程质素符合要求，是资助计划成败的关键。
据知，资助额与专上院校目前收费，相差无几，例如检测和认证课程，若相关院校不增加收费，扣除资助后学生每年只需支付不到1万元。由于资助额吸引，获资助的课程将有更大机会吸纳优质学生。
不过，这项课程资助计划，有几种情况值得关注。
（1）资助计划类如政府向专上院校买位，获资助学生与自付全费的学生，一同上课学习，对教学会否构成影响？
（2）课程获得资助之后，相关专上院校会否巧立名目，增加收费，借资助而敛财，使学生未能尽享资助利益？
（3）专上院校会否藉得到资助，聘请更资深教学人员和强化相关配套设施，提高课程教学质素？
（4）近年，即使是受资助大学开办的自资课程，争议甚多，例如副学位学生缴付高昂学费，但是由于质素参差，社会认受性甚低，浪费了学生的光阴和金钱，而相关院校却大发利市，「小金库」丰厚，按这些往绩，课程资助计划使人担心会衍生另类学店。上述4种情况，都值得关注。
弱势政府，对全面监管私营教育机构，可能有诸多顾虑，不过，5所专上院校确实透过资助课程计划，获得公帑资助，政府理应要求监管这些课程，以体现公帑用得其所原则。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
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