港报社评：堵食监疏漏，保百姓健康--星岛日报7月25日

由上海福喜食品公司加工的吉列猪块和脆辣鸡腿，终于证实已流入香港，香港麦当劳连锁快餐店亦已查出曾经输入，市民连日来的忧虑成真。

在丑闻曝光的翌日，香港麦当劳答覆传媒查询时，指没有任何食品来自上海福喜。到昨天，麦当劳却发表声明，指翻查出售和存仓记录后，得悉曾经从上海福喜进口吉列猪块和进口脆辣鸡腿。麦当劳为讯息前后不一致而向顾客道歉，事件还引发其与食物安全中心，在消息发布安排的分歧风波。

美国福喜集团主席拉温，昨日亲自在官方网站向中国客户致歉，并且承诺对过错承担责任，以及确保以后决不会再发生类似情况。

上海当局现时已经勒令工厂停产，查封产品，以及刑事拘留了公司负责人和质量经理等五个涉案人员。

事件暴露了当地食品安全监控和执法所面对的掣肘，有福喜员工向电视台卧底表示，工厂有两本生产数据，分别应付内部需要和客户及官方检查。事件曝光当晚执法人员面对的阻挠，显示当局根本难以突击检查，而事前打招呼约定，则只会让厂方有时间做好掩饰。

因此，上海当局除了追究今次事件的个别刑责，还须设法加强监管效能，作为内地政府功能和体制改革的重要环节。

香港食物环境衞生署收到麦当劳通知后，决定宁纵毋枉，宣布暂停内地所有福喜食品进口，以及要业界停售，以致来自河北和广州等地的福喜食品都要从本地餐桌绝迹。这有助短期维持消费者信心，长期而言，还需要设法改善对内地输港食品的监察。