中国货币市场：批量IPO退场资金面进一步改善，供给充分短期预期较乐观

路透上海7月25日 - 中国银行间资金市场周五隔夜回购利率持稳，七天和14天品种则下行略明显。本周批量IPO申购已结束，加之今日有部分银行获得例行存款准备金退缴，各期限资金供给较前期进一步增加。

交易员认为，短期来看，IPO对资金面的不利影响渐消退，下周若公开市场操作力度温和，将支撑流动性乐观预期。

华南一地方性银行交易员称，今天“感觉挺好的，一早有不少都出来出钱的。我们自己还有存准退缴，也跟着出一些。”

本周三和周四，为九家公司首次公开发行(IPO)网上申购日。冻结资金对应解冻日为下周一(28日)和下周二(29日)。初步统计，下周一将解冻资金逾4,000亿元人民币。

北京一券商交易员补充说，大型银行中，国开行今日出钱意愿较前期增强，出资期限也从14天至一个月为主，扩展至六个月以内均可。

面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3668 3.3568 +1.00

七天 4.1129 4.1588 -4.59

14天 4.8908 5.2844 -39.36

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.2200 16.1600 -994.00

七天 4.9400 5.9500 -101.00

14天 4.7000 5.0500 -35.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4200 3.3600 +6.00

七天 4.1000 4.0900 +1.00

14天 5.1000 5.2800 -18.00

Shibor

其中:隔夜 3.3480 3.3130 +3.50

七天 4.0810 4.1010 -2.00

三个月 4.7465 4.7465 +0.00