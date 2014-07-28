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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：7月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月28日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期123.50亿台币。 
    --102甲8期公债付息8.33052亿台币。
      
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。
            
    --------------------------------------------------------------
    本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)2,482.40亿台币：   
        07/29                  4,736.10亿台币
        07/30                  2,710.80亿台币
        07/31                  3,954.50亿台币
        08/01                     1,081亿台币
  
      --公债到期及付息26.263亿台币。
      08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。
      08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    **紧缩因素：    
    --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期，28日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)         
    注：*表新增或更新。   

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)
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