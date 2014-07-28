台湾货币市场：7月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月28日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期123.50亿台币。 --102甲8期公债付息8.33052亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)2,482.40亿台币： 07/29 4,736.10亿台币 07/30 2,710.80亿台币 07/31 3,954.50亿台币 08/01 1,081亿台币 --公债到期及付息26.263亿台币。 08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。 08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜 审校 高洁如)