港报财经评论：从FB盈喜透视美股后市--信报7月25日

从FB盈喜透视美股后市 /习广思

美股再创新高，泡沫派不看好的投资者已经没出太多声。支撑着美股的几项因素：一是量宽买债计划，二是估值扩张。前者将于10月结束，目前股市消化着加息预期，在过去几个星期，偶有提早加息的风吹草动，即时触发高估值的忧虑，导致美股高位调整。另一方面，多间企业第二季盈利远胜预期；加上并购“大刁”的憧憬，成为美股继续攀升的原因。仔细看看Facebook第二季业绩，对科网股后市或有启示。美国第一季经济差强人意，经济师和联储局认为是天气的错；事实上，企业首季盈利亦不见得理想，但市场憧憬第二季经济大幅反弹，这种乐观预期在季度业绩已反映，接下来或有更多经济数据证实这点。

据彭博统计资料，整体美股中，只有11%公司已公布季度业绩，实际盈利较预期高出6.28%。在标普500成分股中，有34%公司公布了业绩，当中有77%盈利超过预期，实际盈利较预期高出6.18%，尤其以金融股、健康护理股表现较突出。美股这轮业绩期焦点在科技股，Facebook第二季净利润达7.91亿美元，去年同期为3.33亿美元；第二季每股纯利0.42美元，高过市场预期的0.32美元。fb第二季盈利增长，主要由移动广告带动，移动端营收占广告收入近62%，这意味着fb转战移动手机广告的策略奏效。

过去几年，科网股领袖是苹果，但自去年下半年起，科网股升势转由fb领导，移动广告收入增加，令fb股价在半年内翻倍，分析员提出Always On的广告时代来临，fb便是最大受惠股。Mobile、Social、Media结合开始创造利润，手机的社交平台变成24小时、365日的广告平台。不过，fb为人诟病的是有多项天价收购，早两年收购Instagram后，今年再收购WhatsApp，再收购虚拟现实头盔制造商Oculus VR和广告技术公司LiveRail。市场未知这些收购实际有多大成效，可能是fb太多钱，乱买东西，也可能是找到好东西“买定先”。科网世界变化莫测，这些收购随时变成他日的武器。以麦嘉华为首的末日派继续看淡科网业，联储局主席耶伦也担心社交媒体股有泡沫，fb这份季绩能否清除泡沫忧虑？答案是不会。不看好的投资者只会继续看淡，看好的投资者会继续看好。

欧罗反弹目标1.3649美元 /苏子

目前主要非美元货币即使在可以突破了市场认同的关键位（例如一年的高低位），可惜仍然是欠缺令汇市投资者感到刺激感的大波幅市。例如日前欧罗兑美元跌破上半年的1.3475美元低位并在之下收市后，整体走势却只能维持异常窄幅的牛皮局面。而这种破位后低波幅的走势，对一些有经验及胆识的投资者而言，往往会在突破关键位后，待市场清除了在关键位上下的止蚀盘后，才采取上落市的策略入市；反而那些以为破位后会出现进一步的单边趋势市而采取追市策略的投资者，却很易在这种低波幅的市况里受困输钱。

欧罗兑美元在本周二以大阴烛低收后，却未能在翌日以单边市形式考验去年11月21日的1.34美元低位支持，反而却在日线图上以十字星待变形态收市。昨天欧洲开市后，欧罗兑美元虽然可以再创今年新低，可惜破位后仅低见1.3436美元水平便再次回稳过来，到美国入市前夕，已自上述低位回升至上半年的1.3475美元低位以上，暂时最高曾见1.3485美元水平，如昨晚汇价未见掉头回落及低收，反而可以保持在上半年低位以上波动，最后更以近全日高位收市的话，则欧罗兑美元在过去三个交易天在日线图上便呈现利好后市的早晨之星形态，这有利汇价结束自5月8日的1.3993美元高位开始的下跌浪；若汇价调整此下跌浪的23.6%及38.2%，短线反弹目标分别为1.3567美元及1.3649美元。欧罗兑英镑在昨天欧洲市升越10天平均线阻力，暂时最高曾见0.7926英镑水平。

若昨晚美国市欧罗兑英镑可以继续造好甚至进一步突破20天平均线阻力收市的话，将意味着欧罗随后的走势将继续可跑赢英镑，即投资者若入市博反弹的话，买入欧罗兑美元的潜在回报将较买入英镑兑美元为高。此外，由于英镑兑美元最近两个交易天的反弹一直乏力返回1.7065美元重要即市阻力以上，故汇价短期内若继续受制于此阻力，将较大机会跌破1.70美元心理关口，考验10周平均线及上月25日的1.6948美元低位支持。