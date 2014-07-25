港报财经评论：水到鱼活，上证突破--经济日报7月25日

国指涨幅第三个交易日胜恒指，国指昨升1.1%至10,939，恒指升0.71%至24,141，大市成交额提升至860亿港元。先有定向宽松货币加码利好，昨日公布的中国汇丰7月PMI初值达52，胜于市场预期，创下去年1月以来的18个月新高，并连续第二个月处于荣枯线上方。催化剂不绝，港股已经连续三个交易日以七百亿港元以上交投配合升市，乃强势的表现，反映资金捧中资股之热。大市连涨三日，今日又到周五假期前，不排除略作整固，惟中国内地积极推政策，后市国指向上推进反覆挑战11,500为目标。而恒指突破24,000之后，反覆挑战24,500左右。

花旗出报告助兴港交所 ，确认其买入建议，目标价由160港元上调至186港元。据花旗认为随着中国内地定向宽松政策，稳定经济增长和积极推行改革，香港股市的交投应该受益上升。其次，与中国连通性更密将更为有利港交所，预估沪港通的额度会逐步提升，可能与深圳证券交易所合作互通，以及上海——香港股票互通实际上是一种收入分成安排，及港交所也将受益于“北行”的证券交易活动。2015年之后增加的伦敦金属交易所（LME）的盈利贡献，加上，建基于预计2015年港股日均交投800亿港元，港交所每股盈利可达5.02港元，而其PE估值又可以达到37倍水平的话，股价合理值应在186港元。自4月“沪港通”公布以来，港交所反覆向升，股价由130港元左右起步，跳级至150港元后，逐级试关，昨已试逾160港元，典型放长线钓大鱼的成功例子。5月以来建议逢低收集，当时价在145港元左右，跟进者不妨以150港元作止赚参考，放风筝看中期目标仍以170至175港元为主，昨收162.3港元，升2%。

本周二始的升势，大户主力围攻重磅股份，对中资股的针对性强，由内险股、石油股，到内银、内房股份。多月被点穴的A股亦开始有反应，上证昨日涨升1.28%至2,105，说到底，是对中国内地积极推行的微刺激政策起反应。其中，最为关键点是水到鱼能活之道理显明。此源于一则中国内地传媒的传闻，国开行已经从央行获得3年期1万亿港元的抵押补充贷款，传递了货币政策再趋宽松的讯号。