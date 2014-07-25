巴西央行：会议记录显示，央行近期不会降息而将专注遏制通胀

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透巴西利亚7月24日 - 巴西央行周四暗示，近期不太可能降息，而是会专注于遏制令人不安的高通胀，尽管该国经济接近衰退。
在上次政策会议的会议记录中，巴西央行强调，当前的利率水平应有助于缓解未来几年的通胀。这样的言论打消了市场关于可能近期会升息的臆测，推高利率期货。
巴西央行上周连续第二次维持指标利率 在11%不变，但没有例行阐明下次政策动向，令市场感到意外。
这一不确定性以及巴西经济或已陷入衰退的风险，促使一些投资者押注央行会放宽政策。
在会议记录中，巴西央行排除了现在降低借款成本的可能性。
巴西利率期货合约<0#2DIJ:>的收益率周四在央行会议记录公布后走高。
咨询公司Tendencias首席分析师Juan Jensen称，“央行非常明确地澄清了外界以为决策者仍可能降息的疑虑。”
他指出，“我们可能已处于衰退期了，但由于通胀前景非常复杂，所以目前央行无法放宽货币政策。”(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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