中国票据市场：转贴利率本周先升后降，票源不多月末前易跌难涨

路透上海7月25日 - 中国票据市场本周转贴利率先升后降，因周初市场备战密集IPO，资金面略显紧张。不过随着流动性的缓和，转贴利率应声走低，至目前已低于上周同期水平。

交易员并表示，虽然月末将至，但从各银行信贷规模情况来看，拉动票据价格上行作用有限；资金方面，短期内预期比较乐观，加之票源不多，供不应求态势令下周票据价格易跌难涨。

华北一银行交易员称，受密集新股发行影响，周初票据买断价格一度上行，但随着公开市场操作方向的明朗，以及心态的恢复，转贴价格转为下降，本周并整体录得一定跌幅。

“现在的情况是票源少，也不是特别好收。现在规模基本没什么压力，下周可能会平稳下行，当然幅度也不能很大。”他预计。

本周三和周四有九家企业首次公开发行(IPO)网上申购。在公开市场未明确方向前，货币市场情绪一度较为紧张。在央行暂停正回购操作，以及国库现金定期存款招标助力后，市场心态恢复平稳。下周即将有新股资金解冻，短期预期相对乐观。

至周五，票据转贴市场上，六个月左右的票据转贴价格在4.90%上下有成交。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.8355/4.7285 5.0569/4.9633 5.4140/5.3070

上周五 4.7536/4.6667 5.0070/4.8973 5.3590/5.2420

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变动 +8.19bp/+6.18bp +4.99bp/+6.60bp +5.50bp/+6.50bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8355%，上周五报在4.7194%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。