东欧情势：美国称俄罗斯在边境向乌军事阵地发射炮弹

路透华盛顿7月24日 - 美国周四表示，俄罗斯在与乌克兰的边境地区，向乌军事阵地发射炮弹。

美国务院发言人Marie Harf表示，有证据表明莫斯科打算向乌克兰反政府武装提供火力更强的多管火箭弹发射装置。

Harf在一个例行媒体简布会上表示，上述消息来自情报机构的报告，但她拒绝提供有关这些报告依据的更多信息。

一位要求匿名的美国官员透露，火炮发射开始于周二或之后。该官员拒绝透露击中哪些目标，但表示美国手中并没有平民伤亡的证据。

过去，俄罗斯一直否认直接卷入乌克兰叛军的行动，但美国及其欧洲盟国指责莫斯科为叛军提供武装和支持，因而对俄罗斯进行制裁。(完)