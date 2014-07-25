东欧情势：美国称俄罗斯在边境向乌军事阵地发射炮弹

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿7月24日 - 美国周四表示，俄罗斯在与乌克兰的边境地区，向乌军事阵地发射炮弹。
美国务院发言人Marie Harf表示，有证据表明莫斯科打算向乌克兰反政府武装提供火力更强的多管火箭弹发射装置。
Harf在一个例行媒体简布会上表示，上述消息来自情报机构的报告，但她拒绝提供有关这些报告依据的更多信息。
一位要求匿名的美国官员透露，火炮发射开始于周二或之后。该官员拒绝透露击中哪些目标，但表示美国手中并没有平民伤亡的证据。
过去，俄罗斯一直否认直接卷入乌克兰叛军的行动，但美国及其欧洲盟国指责莫斯科为叛军提供武装和支持，因而对俄罗斯进行制裁。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。