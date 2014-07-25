汽车产业：菲亚特和标致否认双方准备合并的报导

路透米兰/伦敦7月24日 - PSA标致雪铁龙 和菲亚特克莱斯勒 周四否认了英国金融时报有关双方准备合并的报导。

“标致明确否认金融时报对本公司将与菲亚特合并报导的方方面面。”PSA标致雪铁龙称。菲亚特克莱斯勒则表示，并没有进行这类讨论。

两家公司的股价均因报纸这项报导而上扬。报导指出，标致将部分股权出售给中国东风集团 之前，今年稍早曾与菲亚特举行过合并谈判，目前考虑恢复谈判。

一周前菲亚特和大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 才刚刚否认了德国杂志Manager Magazin暗示双方商谈合并的报导。

金融时报的报导未引述具名消息来源。

菲亚特今年初成功完成了对克莱斯勒的收购后，尚需执行复杂的合并程序。

而标致则正利用售股所得的30亿欧元(合41亿美元)资金扩大海外市场并削减成本，以期扭转多年的亏损局面。今年稍早东风汽车和法国政府分别向标致投资，双方各持标致14%股份。

“集团已设定战略计划... 那将是我们未来两三年的重点。”标致发言人说。

“之后我们将看看是否需考虑进一步的发展。”(完)