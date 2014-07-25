华泰长城期货：沪钢短期走弱为主，消费依然低迷

以下内容节选自7月25日的《中国证券报》：

7-8月是传统的消费淡季，尽管三季度保障房和铁路投资值得期待，然考虑到天气炎热影响施工，建材消费短期难以启动。根据往年制造业PMI的季节性规律，7-8月板材消费也难以乐观，短期钢材消费仍然低迷。此情形下，钢厂钢材库存将进一步上升，后期库存去化压力将有所增加。短期来看，考虑到产出、库存以及成本，沪钢走弱为主。

矿价区间震荡，煤焦下行有空间。6月下旬以来港口现货主流矿的波动区间也为60元/吨左右，且短期波动区间持续收窄，如7月4日以来，港口现货矿波动区间不过20元/吨。考虑到目前钢厂的高位产量，原料按需采购策略，港口矿石库存以及外矿的供应，短期矿价窄幅区间波动的格局并不会被打破。(完)

详情请点选链接：here