华泰长城期货：沪钢短期走弱为主，消费依然低迷

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自7月25日的《中国证券报》：
7-8月是传统的消费淡季，尽管三季度保障房和铁路投资值得期待，然考虑到天气炎热影响施工，建材消费短期难以启动。根据往年制造业PMI的季节性规律，7-8月板材消费也难以乐观，短期钢材消费仍然低迷。此情形下，钢厂钢材库存将进一步上升，后期库存去化压力将有所增加。短期来看，考虑到产出、库存以及成本，沪钢走弱为主。
矿价区间震荡，煤焦下行有空间。6月下旬以来港口现货主流矿的波动区间也为60元/吨左右，且短期波动区间持续收窄，如7月4日以来，港口现货矿波动区间不过20元/吨。考虑到目前钢厂的高位产量，原料按需采购策略，港口矿石库存以及外矿的供应，短期矿价窄幅区间波动的格局并不会被打破。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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