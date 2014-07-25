《热点透视》通用汽车闯过召回难关，虽面临财务压力但销量依然稳健

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison 编译 徐文焰
路透芝加哥7月24日 - 通用汽车 首席执行官博拉(Mary Barra)正带领公司闯过一道道召回难关。该公司仍能感受到点火开关问题带来的财务压力，在第二季追加了13亿美元新支出。不过公司汽车销售情况还不错，优惠促销力度仍相对较低。这对通用汽车的老板而言可是好消息。
扣除与召回行动有关的特殊项目，通用汽车第二季每股盈余(EPS)为0.58美元，仅略低于分析师的普遍估计。这说明博拉及其财务团队在与投资者沟通时非常尽职，即便公司召回汽车数量在第二季期间从700万辆猛增至2,900万辆。
点火开关问题的影响仍给通用汽车造成重大财务损失。该公司此前宣布的12亿美元支出主要用于涵盖召回相关成本，几乎将营业利润砍掉一半。通用汽车还拿出8.74亿美元，用于未来维修现有问题车辆的开支，此外再拨备4亿美元来补偿撞车事故受害者。
若不计入召回成本，通用北美地区税前利润率为9.2%，为数年来最佳，不过仍落后于对手福特 。后者周四公布的利润率为11.6%。通用的良好业绩归功于汽车销售顶住了重重压力保持稳健，而且该公司也没有被迫大幅降价促销，平均优惠幅度甚至比一年前还要小一点。召回行动甚至可能反而帮助提振了销量，因为销售人员在客户开着有问题的老款车来报修时，会向他们推荐新车型。
通用的确曾警告，可能需要向赔偿基金再追加2亿美元；而且公司将部分新车销售额作为召回拨备，可能会影响未来业绩表现。这或许是该公司股价下挫3.6%的部分原因。
不过相比迄今为止已经支出的费用，上述拨备的规模较小。当然，通用汽车的召回戏码还有可能出现令人尴尬的新转折，但该公司的基本表现应能让博拉有一些喘息空间，可以着手尝试修补通用千疮百孔的公司文化。正是这种文化，导致该公司一步步滑入了召回困境。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。