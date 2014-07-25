《热点透视》通用汽车闯过召回难关，虽面临财务压力但销量依然稳健

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撰稿 Kevin Allison 编译 徐文焰

路透芝加哥7月24日 - 通用汽车 首席执行官博拉(Mary Barra)正带领公司闯过一道道召回难关。该公司仍能感受到点火开关问题带来的财务压力，在第二季追加了13亿美元新支出。不过公司汽车销售情况还不错，优惠促销力度仍相对较低。这对通用汽车的老板而言可是好消息。

扣除与召回行动有关的特殊项目，通用汽车第二季每股盈余(EPS)为0.58美元，仅略低于分析师的普遍估计。这说明博拉及其财务团队在与投资者沟通时非常尽职，即便公司召回汽车数量在第二季期间从700万辆猛增至2,900万辆。

点火开关问题的影响仍给通用汽车造成重大财务损失。该公司此前宣布的12亿美元支出主要用于涵盖召回相关成本，几乎将营业利润砍掉一半。通用汽车还拿出8.74亿美元，用于未来维修现有问题车辆的开支，此外再拨备4亿美元来补偿撞车事故受害者。

若不计入召回成本，通用北美地区税前利润率为9.2%，为数年来最佳，不过仍落后于对手福特 。后者周四公布的利润率为11.6%。通用的良好业绩归功于汽车销售顶住了重重压力保持稳健，而且该公司也没有被迫大幅降价促销，平均优惠幅度甚至比一年前还要小一点。召回行动甚至可能反而帮助提振了销量，因为销售人员在客户开着有问题的老款车来报修时，会向他们推荐新车型。

通用的确曾警告，可能需要向赔偿基金再追加2亿美元；而且公司将部分新车销售额作为召回拨备，可能会影响未来业绩表现。这或许是该公司股价下挫3.6%的部分原因。