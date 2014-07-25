新债招标：中国进出口行五年债加权收益率4.8907%，稍低预期--业内人士

业内人士并透露，五年债边际中标收益率为4.9117%；上述两期债的投标倍数分别为4.35倍和3.80倍。

该两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。