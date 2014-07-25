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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 15:10 BJT

新债招标：中国进出口行五年债加权收益率4.8907%，稍低预期--业内人士

路透上海7月25日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的五年固息增发债加权中标收益率4.8907%，稍低于市场预测均值4.93%；同时招标的六个月期贴现金融债中标收益率4.1930%。

业内人士并透露，五年债边际中标收益率为4.9117%；上述两期债的投标倍数分别为4.35倍和3.80倍。

该两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。

具体发行条款如下：

45期 46期

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招标规模上限 60亿元 50亿元

期限/计息方式 六个月贴现 五年固息

中标方式 单一价格(荷兰式) 多重价格(美国式)

缴款日 8月1日 8月1日

起息日 8月1日 7月14日

发行期 7/25-8/1 7/25-8/1

上市日 8月5日 8月7日

基本承销额 无 无

承揽费 无 0.10%

-------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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