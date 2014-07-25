新债招标：中国进出口行五年债加权收益率4.8907%，稍低预期--业内人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月25日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的五年固息增发债加权中标收益率4.8907%，稍低于市场预测均值4.93%；同时招标的六个月期贴现金融债中标收益率4.1930%。
业内人士并透露，五年债边际中标收益率为4.9117%；上述两期债的投标倍数分别为4.35倍和3.80倍。
该两期债为进出口行今年第45及46期债，其中五年期品种为今年第44期固息金融债 的增发债券，票面利率为4.8941%。
具体发行条款如下：
45期 46期
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招标规模上限 60亿元 50亿元
期限/计息方式 六个月贴现 五年固息
中标方式 单一价格(荷兰式) 多重价格(美国式)
缴款日 8月1日 8月1日
起息日 8月1日 7月14日
发行期 7/25-8/1 7/25-8/1
上市日 8月5日 8月7日
基本承销额 无 无
承揽费 无 0.10%
-------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。