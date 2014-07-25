离岸人民币：华夏香港与美国Van Eck推出海外首支涵盖A股创业板指数ETF

路透香港7月25日 - 中国资产管理公司华夏基金的香港分支周五与美国基金公司Van Eck Global合作推出海外首支将中国A股创业板纳入投资标的之指数ETF（交易所买卖基金），预料初始人民币合格境外机构投资者(RQFII)规模为5亿元。

华夏基金（香港）有限公司在一份声明中称，在中国股市迅速发展的背景下，为让海外投资者参与处于不同发展阶段的公司之成长，本次选择发行以中创100指数为标的ETF产品，满足海外投资者对A股中小型企业的投资需求。

公司并称，“目前海外市场尚缺乏专注于中小板和创业板这两个市场的ETF产品，因此可提供一个全新的投资工具，丰富投资A股的选择。”

Van Eck亦指出，中小企业已成为中国经济增长的重要动力。中小板及创业板的设立为中国中小企业带来了重要的融资渠道，亦显示中国政府对成长型企业的重视与支持。

中创100指数由深圳交易所中小板及创业板中规模及流动性综合排名前100的公司所组成。指数以新兴战略行业为主，当中资讯科技、消费及医疗等“新经济”板块比重近70%，让海外投资者可捕捉中国经济转型过程中新兴产业高速成长的机遇。同时，中小企业多处于成长阶段，具有高发展空间及投资价值。2013年指数成分股平均营业额增速高达19.6%，充分反映指数整体的成长性。

中小板与创业板分别于2004年及2009年设立，为中小企业发展提供了重要的融资渠道。截至2014年6月30日，共有720间公司在中小板上市，总市值高达4.03万亿元；创业板上市公司达381间，总市值亦达1.85万亿元。

这是华夏香港与Van Eck合作的第二只RQFII ETF产品，今年初两间公司已推出一支追踪沪深300指数 的实物A股ETF。

华夏香港自2012年2月起参与RQFII计划，先后在香港推出RQFII债券基金、华夏沪深300指数ETF 等产品，截至7月底为止持有RQFII额度共218亿元。（完）