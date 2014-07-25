《汇市简讯》美元/日圆无明确走向，交投淡静

0127GMT

* 尽管今日为周末前的薪酬结算日，但美元/日圆表现平静，处于101.71-83

* 隔夜创下101.86的高点，之前位于101.80上方的停止单被触发

* 上方仍挂有卖单，102.00以上卖单更多

* 一目均衡云区位于101.91-95的狭窄区域，若能向上突破则为多头讯号

* 上升的200日移动均线与下降的100日移动均线在102.06交叉，一周云区顶部在102.08(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价