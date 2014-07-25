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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 09:57 BJT

《汇市简讯》美元/坡元获得本地买盘支撑

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* 美元/坡元反弹，盘初走软后获得本地买盘支撑

* 动能基金和澳元/坡元卖盘，在稍早时对美元/坡元构成压力

* 汇价最新报1.2403-1.2407，目前为止交投区间在1.2393-1.2412

* 盘中区间可能在1.2400-30，等待6月工业生产数据(完)
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