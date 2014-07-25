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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 10:20 BJT

日本政经：日本政府提醒央行应注意撤出宽松政策的沟通策略

路透东京7月25日 - 日本政府周五警告，央行应注意最终撤出大规模宽松政策的沟通策略，谈及美联储披露撤出量化宽松政策时引发的市场震荡。

日本政府罕见地直率评论具有独立性的央行，在年度经济“白皮书”中表示，由于通胀率仍低于目标，预计央行的宽松政策还将持续实施一段时间。

该报告称，“当市场观点发生大的改变时，有必要注意长期收益率波动性可能升高，或经历大的变动“，提及美联储宣布将开始缩减资产购买规模时引发的波动。

“货币政策当局需要在沟通策略上更为谨慎。”

白皮书认同，现在形成具体的退出策略或预想退出时机，都属操之过急，但也表示这样的举措将最终成为现实。

日本政府表示，预计日本央行将继续实施大规模宽松政策，因远没有实现2%的通胀目标，5月CPI同比增幅仅为1.4%。

路透调查周四显示，所有受访分析师一致预期，日本央行将无法按时程达到2%通胀目标，但对于今年扩大宽松政策的预期降温，因央行仍相信日本正在摆脱近二十年的通缩。 (完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
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