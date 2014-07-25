《香港报摘》--其他报纸重要消息7月25日

*明报：

--广州广船国际 公布，母公司中船集团拟将其在华南地区的造船业务相关资产注入广船，当中涉及核心军工资产，广船或成为首只香港上市军工概念股。

--卜蜂国际 称，日本第三大贸易公司伊藤忠 将斥资66亿港元向卜蜂控股股东正大集团收购卜蜂逾两成股份，同时正大将购入伊藤忠5%股权，双方将在农产品和化学品领域上合作。

*星岛日报：

--综合七家证券行数据，第四批通胀挂鈎债券（iBond）首两日共录得逾3.7万宗认购，认购金额近12亿港元。

*苹果日报：

--华侨银行 前日再于场内增持永亨 股份至约69.43%，加上永亨第三大股东安本资产管理表态会接纳华侨银行的收购，市场相信此次全购永亨成功在望。

*东方日报：

--光大国际 子公司光大水务以总价9,200万元人民币向法国威立雅水务公司 收购青岛威立雅78%股权及香港光威40%股权。收购完成后，光大水务将持有青岛威立雅99%股权及全资拥有香港光威。

*大公报：

--比亚迪 最新公布的《投资者关系活动记录表》透露，今年该公司新能源汽车出现爆发式增长，相对2013年将增长10倍。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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