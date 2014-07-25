台湾债市：五年券殖利率随美债小幅上行，观望气氛仍浓

路透台北7月25日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五早盘略走高。美国公债10年券殖利率上日趋扬，带动暂无方向的台湾五年债走弱，但市场观望气氛仍浓，交易员预料区间持续盘整的走势不变，今日估窄幅来回。

交易员指出，下周台湾市场连续有两期长券标售，国际市场也有美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率会议召开在即，FED主席叶伦的谈话基调或成市场寻求方向的着墨点，在此之前倾向短线抛补来回。

〞现在就是做的小(部位少)、做的短，不会有大行情。〞一位证券商交易员说。

市场人士指出，整体而言，若下周长券标售结果优于预期，将提供五年券支撑，若标的不好，受气氛影响五年券殖利率或有机会上测1.20%，但由于短券/长券仍由不同交易商主导，可视为分开市场，预料五年债即使偏空亦很短暂，殖利率上行后即有机会再修正回稳。

美国公债价格周四下滑，此前数据显示美国初请失业金人数降至逾八年最低，但中东和乌克兰的紧张局势带动的避险买盘限制了市场的跌幅。指标10年期公债 价格跌13/32，收益率报2.510%，盘中该收益率触及2.518%的7月18日来最高。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.175-1.19%

本地时间10:05时最新报价：

• 103/10期殖利率升0.53基点报1.1830%。

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