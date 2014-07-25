券商观点：外汇占款低增长将成常态，冲击更多体现在汇率波动--招商证券

路透北京7月25日 - 中国招商证券最新研究报告称，从6月的金融机构新增外汇占款及银行结售汇数据分析，本次汇改后外汇占款的低速增长将成为常态，内外冲击将更多体现为人民币汇率的波动。

报告认为，央行退出外汇市场日常干预，将会导致外汇占款呈现出低速增长的新常态。今年3月汇改后，央行更愿意见到人民币汇率的双向波动，汇率稳定这一政策目标的权重下降，这意味着央行无须继续对外汇市场进行常态式的干预。

观察其他数据来看，外汇市场参与者及私人部门可能已经逐步适应了未来人民币将更为宽幅波动的事实。6月以来美元远期升水续涨，体现人民币贬值预期依然强烈；远期结售汇差额在18个月后再降至逆差；外汇存款占比继续上升。

“央行行为的转变是6月外汇占款负增长的根本原因。市场主体似乎已逐步意识到 未来人民币汇率波动性的上升，持汇意愿继续上升。并且，人民币对外净支付规模下降 和商业银行购汇支付红利等因素也对6月外汇占款造成不利冲击。”报告总结称。

招商证券同时认为，6月外汇占款负增长并未意味着资本外逃，资金主要以外汇存款的形式留在了国内的银行体系中。本月结售汇顺差规模的回升也对我们解读外汇占款制造了困扰。结售汇顺差与外汇占款再度大幅悖离，个中原因可能还有待更多数据和信息的公布才能得以解释。

政策方面，退出外汇市场日常干预后，央行可主动地通过再贷款渠道投放基础货币。当资产负债表不再被动扩张后，央行就有能力通过主动的资产负债表操作，实现货币政策调控从数量工具向价格工具的转变。

此外，外汇占款低增长成为常态以后，高达20%的法定存款准备金率就失去了存在的合 理性，存准率下降是必然的趋势。

中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。