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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 16:48 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增27亿台币，连四周增加

路透台北7月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增27亿台币，为连续第四周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,031.75亿台币。上周存单发行余额净增75.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

7/21 4,240.80 4,266.80 +26.00

7/22 1,837.70 1,844.20 +6.50

7/24 7,863.80 7,862.80 -1.00

7/25 2,806.00 2,801.50 -4.50

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总计 16,748.30 16,775.30 +27.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

7/21 57.80 11.00

7/22 33.00 8.00

7/24 77.50 19.00

7/25 50.50 8.00

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总计 218.80 46.00 (完) (记者 詹静宜; 审校 林妙容)
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