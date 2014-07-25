《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增27亿台币，连四周增加

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增27亿台币，为连续第四周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,031.75亿台币。上周存单发行余额净增75.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
7/21 4,240.80 4,266.80 +26.00
7/22 1,837.70 1,844.20 +6.50
7/24 7,863.80 7,862.80 -1.00
7/25 2,806.00 2,801.50 -4.50
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总计 16,748.30 16,775.30 +27.00
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
7/21 57.80 11.00
7/22 33.00 8.00
7/24 77.50 19.00
7/25 50.50 8.00
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总计 218.80 46.00 (完) (记者 詹静宜; 审校 林妙容)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。