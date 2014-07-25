日本股市：日经指数受标普500指数创纪录收位激励上升，Fanuc股价大涨

路透东京7月25日 - 日本股市日经指数周五早盘上涨，美股标普500指数隔夜再度刷新收盘纪录。日股权重股Fanuc Corp 也在公布强劲获利之后股价跳升。

日经指数 上涨0.6%，报15,377.00点，指数上日收低0.3%。

日经指数本周有望上涨1%。

工业机器人制造商Fanuc股价大涨4.4%，至5月1日以来最高位18,230日圆，是成交额第二大个股。此前该公司公布4-6月季度净利增加一倍至451亿日圆。Fanuc股价大涨为日经指数贡献了27点的涨幅。

出口股人气也颇旺，索尼 上涨2.3%，Panasonic Corp 涨1.2%，日产汽车 涨0.3%。