日本股市：日经指数受标普500指数创纪录收位激励上升，Fanuc股价大涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京7月25日 - 日本股市日经指数周五早盘上涨，美股标普500指数隔夜再度刷新收盘纪录。日股权重股Fanuc Corp 也在公布强劲获利之后股价跳升。
日经指数 上涨0.6%，报15,377.00点，指数上日收低0.3%。
日经指数本周有望上涨1%。
工业机器人制造商Fanuc股价大涨4.4%，至5月1日以来最高位18,230日圆，是成交额第二大个股。此前该公司公布4-6月季度净利增加一倍至451亿日圆。Fanuc股价大涨为日经指数贡献了27点的涨幅。
出口股人气也颇旺，索尼 上涨2.3%，Panasonic Corp 涨1.2%，日产汽车 涨0.3%。
东证股价指数 上涨0.4%，JPX-日经400指数 上涨0.4%至11,611.18点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。