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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 10:32 BJT

日本经济：讨论货币政策退出策略还为时过早--经济财政大臣甘利明

路透东京7月25日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，现在讨论退出日本央行量化宽松政策还为时尚早，因政府还没有宣布通缩结束。

甘利明在例行内阁会议后对记者称，政府相信日本央行将在时机适宜时负责任地考虑退出策略。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
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