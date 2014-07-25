离岸人民币：四川发展发行首支附银行提供备用授信点心债，利率5.15%

路透香港7月25日 - 四川省政府地方投融资平台--四川发展（控股）周四发行10亿元人民币三年期点心债券，发行利率为5.15%。该支点心债在离岸首次采用银行提供的备用授信，其是否可开拓出地方国有企业境外融资新结构、新路径值得观察。

四川发展此次发行债券，因有多种增信措施护航，投资者认购较为热情，获得45亿元认购，录得4.5倍超额认购；票息初步指导利率为5.2%，最终指导利率为5.15%，降了5基点。

一位承销人士透露，多种增信措施中最引人注目的是工商银行四川分行首次为其提供的standby loan（备用授信），由四川发展香港的全资子公司怡升投资（Yieldsun Investment Limited）为此次债券担保人。

”该笔备用授信用途只能用来偿还这笔债权并不可撤销，四川发展已获央行批准为怡升投资提供了跨境资金池，以确保这笔贷款在需要使用时可出境支持偿还债券利息与本金。“上述人士介绍道。

该期债券实际发行人怡锦投资有限公司，为是次债券担保人怡升投资的全资子公司。

此外，四川发展发行的点心债还采用维好协议（keepwell agreement）、股权购买承诺（equity interest purchase）及流动性支持协议（liquidity support undertaking）等主要信用支持工具。

“这是离岸市场上第一支银行提供备用授信的点心债，企业、承销方都跟银行及监管层沟通良久，能否开拓出中资企业境外融资新结构还很难讲，毕竟是case by case。“上述承销商坦言。

另一位市场人士亦表示，采用银行提供的备用授信，会提高融资方付本还息的压力，减少海外投资者对境内企业债务违约担忧。

此前路透旗下IFR杂志已报道，是次债券由交通银行、汇丰、工银亚洲、农银国际、建银国际、中金香港、花旗集团七家联席账簿管理人及联席牵头经办人。

此前为避免内地企业债务违约问题困扰海外投资者，今年6月，中国城市建设控股集团通过香港子公司中城建设（国际）发行的25亿元、三年期点心债，采用了集团提供的不可撤销的跨境人民币备用信贷和股权购买承诺协议以增强债券的信用质量。

5月，日照港股份发行的3年期、8.5亿规模的点心债，由中国农业银行山东省分行提供备用信用证（standby letter of credit-backed）作为担保；农行亦为中国诚通在港发行的6亿元3年期点心债出具了备用信用证。