《分析》通用汽车和福特寄望欧洲业务好转，虽俄罗斯销售恐继续恶化

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
通用汽车财务长Chuck Stevens周四在底特律对记者称，为了解决俄罗斯需求下降的问题，该公司今年已将其在俄罗斯的主要工厂减产20%-25%。
通用汽车还面临着欧元与卢布的汇率波动。该公司为俄罗斯从欧元区进口原材料和配件；由于正在磋商对俄罗斯进行更严厉的制裁，从欧元区进口是潜在障碍。
通用汽车第二季在欧洲市场亏损增加近两倍，至3.05亿美元。
“不计重组影响，欧洲市场亏损大约为1亿美元，与去年同期相仿，”Stevens指称，“考虑到今年因俄罗斯情势而面临的阻力增加，这一业绩已是相当不错。”
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福特汽车第二季在欧洲市场三年来首次录得税前获利。
该公司财务长Bob Shanks称，下半年工厂正常关闭及结构成本上涨，意味着今年下半年或全年在欧洲市场不太可能扭亏为盈，但全年业绩或将优于去年业绩，去年为亏损14.4亿美元。
福特汽车新上任的执行长Mark Fields称，俄罗斯市场的疲弱不会让该公司停止预期欧洲市场2015年全年将录得获利。他还称，福特汽车仍致力在俄罗斯的投资及其与俄罗斯汽车生产商Sollers的合资企业。
“目前的商业环境非常具有挑战性且不稳定，”Fields提到俄罗斯时称，“该国GDP放缓，卢布疲弱”而且面临着乌克兰危机。
“当前的环境非常困难，但这是一个重要的大规模市场，随着时间推移，有可能成为欧洲最大的市场。”(完)
(编译 李爽/于春红; 审校 李婷仪/艾茂林)
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