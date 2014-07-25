《分析》通用汽车和福特寄望欧洲业务好转，虽俄罗斯销售恐继续恶化

通用汽车财务长Chuck Stevens周四在底特律对记者称，为了解决俄罗斯需求下降的问题，该公司今年已将其在俄罗斯的主要工厂减产20%-25%。

通用汽车还面临着欧元与卢布的汇率波动。该公司为俄罗斯从欧元区进口原材料和配件；由于正在磋商对俄罗斯进行更严厉的制裁，从欧元区进口是潜在障碍。

通用汽车第二季在欧洲市场亏损增加近两倍，至3.05亿美元。

“不计重组影响，欧洲市场亏损大约为1亿美元，与去年同期相仿，”Stevens指称，“考虑到今年因俄罗斯情势而面临的阻力增加，这一业绩已是相当不错。”

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福特汽车第二季在欧洲市场三年来首次录得税前获利。

该公司财务长Bob Shanks称，下半年工厂正常关闭及结构成本上涨，意味着今年下半年或全年在欧洲市场不太可能扭亏为盈，但全年业绩或将优于去年业绩，去年为亏损14.4亿美元。

福特汽车新上任的执行长Mark Fields称，俄罗斯市场的疲弱不会让该公司停止预期欧洲市场2015年全年将录得获利。他还称，福特汽车仍致力在俄罗斯的投资及其与俄罗斯汽车生产商Sollers的合资企业。

“目前的商业环境非常具有挑战性且不稳定，”Fields提到俄罗斯时称，“该国GDP放缓，卢布疲弱”而且面临着乌克兰危机。

“当前的环境非常困难，但这是一个重要的大规模市场，随着时间推移，有可能成为欧洲最大的市场。”(完)