中国债市动态：现券收益率小幅下行，机构对短期资金信心增加

路透北京7月25日 - 中国银行间市场周五现券趋暖，收益率震荡中小幅下行；交易员表示，新股申购的集中期逐渐渡过，有助机构增强对短期资金面的信心。

不过他们也指出，当前交易户情绪仍显谨慎，且场内仍在消化中国经济因政策托底而企稳的影响，预计短期市场难有明显方向。

“一早就有买盘往下推收益率，后来稍微企稳一些。大家还是觉得下周资金会不错吧，毕竟集中的新股申购也没怎么样。”上海一银行交易员称。

另一银行交易员认为，今日早盘延续了上日收益率下探的趋势，不过从场内情绪来看，交易盘还是很谨慎的，“昨天的PMI那么好，经济这个因素对债市的影响大家还在消化，所以预计短期现券就是震荡吧。“

中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债定位较高。尽管资金面已转松，二级市场收益率也小幅走低，且该期债认购倍数尚可，但配置盘参与度偏低，拉高了中标结果。

剩余期限约2.71年的固息国开债140208券最新报价对应收益率 为4.79%/4.75%，上日尾盘为4.81%/4.78%。