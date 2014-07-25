中国债市动态：现券收益率小幅下行，机构对短期资金信心增加

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月25日 - 中国银行间市场周五现券趋暖，收益率震荡中小幅下行；交易员表示，新股申购的集中期逐渐渡过，有助机构增强对短期资金面的信心。
不过他们也指出，当前交易户情绪仍显谨慎，且场内仍在消化中国经济因政策托底而企稳的影响，预计短期市场难有明显方向。
“一早就有买盘往下推收益率，后来稍微企稳一些。大家还是觉得下周资金会不错吧，毕竟集中的新股申购也没怎么样。”上海一银行交易员称。
另一银行交易员认为，今日早盘延续了上日收益率下探的趋势，不过从场内情绪来看，交易盘还是很谨慎的，“昨天的PMI那么好，经济这个因素对债市的影响大家还在消化，所以预计短期现券就是震荡吧。“
中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债定位较高。尽管资金面已转松，二级市场收益率也小幅走低，且该期债认购倍数尚可，但配置盘参与度偏低，拉高了中标结果。
剩余期限约2.71年的固息国开债140208券最新报价对应收益率 为4.79%/4.75%，上日尾盘为4.81%/4.78%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.04元人民币，较上日结算价涨0.102元，或0.11%。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。