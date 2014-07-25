台湾汇市：台币早盘实质交投持稳，出口商抛汇令其较亚币抗跌

路透台北7月25日 - 台币兑美元 周五稳于日前区间。汇银人士指出，亚币走疲，但盘初外资买卖皆有，出口商则是有不少抛汇压力。

他们表示，韩元兑美元 盘初走弱，不过台币在现货市场中未明显跟进走疲，而在NDF(海外无本金交割远期外汇市场 )市场中，美元/台币换汇点折价还略微加深，表现优于韩元。

〞早上外资有买有卖，方向不明显。〞一位小型商银交易员说。

另一交易员表示，虽然各方认为现金股利发放可能造成外资汇出，不过目前为止“没有发动的感觉”，反而是临近月底，出口商的美元卖压不小，让台币较亚币抗跌。

本地时间10:23，韩元兑美元 成交1,028.9，上日收在1,028.6；台股 则跌0.85%报9,447.02点。

今日早盘台币主要交易区间在29.979-29.987，上交易日全日主要区间在29.975-29.991。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价再加深，至-0.040/-0.030，一个月远汇报价 暂报在29.946-29.958左右，上日纽约盘收在29.920。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.970-30.000

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