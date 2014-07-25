更新版 1-新债招标：中国六月期贴现国债定位偏高，配置盘稍弱交易盘博边际主导

* 六个月贴现国债中标定位偏高

* 认购倍数尚可，但配置盘参与度偏低

* 贴现国债不在投标考核之列，承销商拿券动力不足

* 交易盘博边际成主要影响因素 (新增市场评论和更多背景)

路透上海7月25日 - 中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债定位较高。尽管资金面已转松，二级市场收益率也小幅走低，且该期债认购倍数尚可，但配置盘参与度偏低，拉高了中标结果。

市场人士表示，由于贴现国债不在投标考核之列，承销商拿券动力不足，加之该期限品种银行配置需求也不算强，交易盘博边际成主要影响因素。

业内人士稍早透露，财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.8958%；该期债边际中标收益率为3.9527%，投标倍数为2.22倍。

“有点偏高，边际都到了3.95%，比三年国债还高，”上海一银行交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，六个月期品种最新收益率报在3.5098%，而三年国债的最新收益率则报在3.9112%。

不过上述交易员并谈到，由于贴现国债发行频次偏低，期限品种也不固定，定位缺乏过往参考；加上不参与投标考核，因此偶然性因素居多，对二级市场的影响相对有限。

该期债为财政部今年第三期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述债券招标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、20和25个标位。