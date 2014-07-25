澳新汇市：新西兰元接近六周低位，澳元走势受抑

“昨天新西兰央行的干预警告还会在一段时间内继续影响市况，投机客多仓将会减少，”Westpac资深分析师Imre Speizer说。

他表示，有迹象显示美元指数可能已找到中期底部，这可能暗示新西兰元两周前创下的约三年高位0.8839将成为顶部，如今正面临一波大跌。

新西兰元短线支撑位料在0.8555，下方支撑仅略高于0.8500，第一道阻力在0.8600，然后是强大阻力位0.8625。

新西兰元骤跌加重澳元的压力，澳元在本周汇丰中国制造业数据后的涨幅全数回吐。澳元最新报0.9420美元，本周周线料将持平。(完)

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