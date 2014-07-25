澳新汇市：新西兰元接近六周低位，澳元走势受抑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“昨天新西兰央行的干预警告还会在一段时间内继续影响市况，投机客多仓将会减少，”Westpac资深分析师Imre Speizer说。
他表示，有迹象显示美元指数可能已找到中期底部，这可能暗示新西兰元两周前创下的约三年高位0.8839将成为顶部，如今正面临一波大跌。
新西兰元短线支撑位料在0.8555，下方支撑仅略高于0.8500，第一道阻力在0.8600，然后是强大阻力位0.8625。
新西兰元骤跌加重澳元的压力，澳元在本周汇丰中国制造业数据后的涨幅全数回吐。澳元最新报0.9420美元，本周周线料将持平。(完)
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