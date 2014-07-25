韩国汇市：韩元基本持平，上日GDP数据弱于预期令央行降息预期升温

路透首尔7月25日 - 韩元周五早盘接近持平，兑美元 在0215GMT时报1,029.5，较周四收盘价1,028.6微跌0.09%。

韩国央行周四公布，第二季国内生产总值(GDP)录得逾一年来最慢季度增速，主要归因于民间消费疲弱；民间消费创近三年来最大降幅。

弱于预期的GDP数据，令央行最快在8月14日的下次政策会议上降息的预期升温。

“考虑到稳定的外资流入以及其他亚洲货币走强，除非降息50个基点的几率增加，否则韩元不大可能突破先前低点1,036，”Woori Futures的分析师Son Eun-jeong表示。

三年期公债9月期约 微跌至107.00。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,029.5 1,028.6

日圆/韩元 10.1100/189 10.1066

韩国公债期货 * 107.00 107.01

韩国综合股价指数 2,032.23 2,026.62

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*为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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