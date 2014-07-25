韩国汇市：韩元基本持平，上日GDP数据弱于预期令央行降息预期升温

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔7月25日 - 韩元周五早盘接近持平，兑美元 在0215GMT时报1,029.5，较周四收盘价1,028.6微跌0.09%。
韩国央行周四公布，第二季国内生产总值(GDP)录得逾一年来最慢季度增速，主要归因于民间消费疲弱；民间消费创近三年来最大降幅。
弱于预期的GDP数据，令央行最快在8月14日的下次政策会议上降息的预期升温。
“考虑到稳定的外资流入以及其他亚洲货币走强，除非降息50个基点的几率增加，否则韩元不大可能突破先前低点1,036，”Woori Futures的分析师Son Eun-jeong表示。
三年期公债9月期约 微跌至107.00。
0215GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,029.5 1,028.6
日圆/韩元 10.1100/189 10.1066
韩国公债期货 * 107.00 107.01
韩国综合股价指数 2,032.23 2,026.62
---------------------------------------------------
*为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。