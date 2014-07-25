《SAFT专栏》股市五年预言：回报平庸、慎防修正

**五年回报平庸**

美股估值如此之高，不仅带来很高的回调风险，也暗示未来五年的回报相当低。研究预估实质年收益为1.4%。

从更大范围来看，情况要好得多。全球发达市场未来五年的实质回报率(经通胀调整)料为7.5%，而全球新兴市场为6.6%。

这谈不上多么出色，但也不算太差。

印度是亮点之一，实质回报率料将达到10.5%，而意大利和法国应该也会有不错表现。

虽然这次仍有可能是不一样的状况，然而CAPE是显示未来回报的一项良好指标，因为从历史角度来看，市场总是向平均值靠拢。研究作者表示，CAPE与未来五至10年股市回报的相关系数通常高于0.7，几乎所有涵盖在本研究中的市场皆是如此。

非要说不可的话，担忧之一在于CAPE计算的获利部分目前很高，近年来的获利与国内生产总值(GDP)之比已经处于或接近历史高位。这很可能成为永久性的变化，也许是因为薪资和生产成本全球化的影响。

不过获利也可能回归均值，就像投资者愿意支付的股价一样。细微的变化或许就能带来巨大冲击。

今年稍早，基金公司GMO的James Montier写道，如果使用10年趋势获利而非10年已公布获利，那么美股市场的市盈率就会从25左右升至令人难安的34。

这些研究的结论都不太出人意料：我们未来五年可能迎来调整，回报将变得平庸(美股回报将变差)。

美股这样的资产很难跑赢通胀，而且还伴随着可观的大跌及波动风险，恐怕很难持续加码或续抱。