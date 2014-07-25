《SAFT专栏》股市五年预言：回报平庸、慎防修正

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
**五年回报平庸**
美股估值如此之高，不仅带来很高的回调风险，也暗示未来五年的回报相当低。研究预估实质年收益为1.4%。
从更大范围来看，情况要好得多。全球发达市场未来五年的实质回报率(经通胀调整)料为7.5%，而全球新兴市场为6.6%。
这谈不上多么出色，但也不算太差。
印度是亮点之一，实质回报率料将达到10.5%，而意大利和法国应该也会有不错表现。
虽然这次仍有可能是不一样的状况，然而CAPE是显示未来回报的一项良好指标，因为从历史角度来看，市场总是向平均值靠拢。研究作者表示，CAPE与未来五至10年股市回报的相关系数通常高于0.7，几乎所有涵盖在本研究中的市场皆是如此。
非要说不可的话，担忧之一在于CAPE计算的获利部分目前很高，近年来的获利与国内生产总值(GDP)之比已经处于或接近历史高位。这很可能成为永久性的变化，也许是因为薪资和生产成本全球化的影响。
不过获利也可能回归均值，就像投资者愿意支付的股价一样。细微的变化或许就能带来巨大冲击。
今年稍早，基金公司GMO的James Montier写道，如果使用10年趋势获利而非10年已公布获利，那么美股市场的市盈率就会从25左右升至令人难安的34。
这些研究的结论都不太出人意料：我们未来五年可能迎来调整，回报将变得平庸(美股回报将变差)。
美股这样的资产很难跑赢通胀，而且还伴随着可观的大跌及波动风险，恐怕很难持续加码或续抱。
因此，全球股市分散投资的论调似乎是与日俱增。(完) (译文审校 张明钧)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)