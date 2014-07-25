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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 11:18 BJT

日本债市：公债价格下滑，因日股上扬且隔夜美债价格回落

路透东京7月25日 - 日本公债价格周五下滑，日股上扬以及隔夜美债价格回落令其承压。

公债市场对消费者物价指数(CPI)数据反应不大。数据显示，日本6月全国核心CPI较上年同期增长3.3%，符合预估。

日股 上扬，标普500指数之前再创纪录收盘高位。

美国公债价格周四下滑，此前数据显示美国初请失业金人数降至逾八年最低，但中东和乌克兰的紧张局势带动的避险买盘限制了市场的跌幅。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% +0.0 0.065%

五年期公债 0.150% +0.5 0.145%

10年期公债 0.525% +0.5 0.520%

20年期公债 1.380% +1.0 1.370%

30年期公债 1.655% +1.0 1.645%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.95 -0.05 146.00

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 艾茂林)
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