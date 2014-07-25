日本债市：公债价格下滑，因日股上扬且隔夜美债价格回落

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京7月25日 - 日本公债价格周五下滑，日股上扬以及隔夜美债价格回落令其承压。
公债市场对消费者物价指数(CPI)数据反应不大。数据显示，日本6月全国核心CPI较上年同期增长3.3%，符合预估。
日股 上扬，标普500指数之前再创纪录收盘高位。
美国公债价格周四下滑，此前数据显示美国初请失业金人数降至逾八年最低，但中东和乌克兰的紧张局势带动的避险买盘限制了市场的跌幅。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.065% +0.0 0.065%
五年期公债 0.150% +0.5 0.145%
10年期公债 0.525% +0.5 0.520%
20年期公债 1.380% +1.0 1.370%
30年期公债 1.655% +1.0 1.645%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.95 -0.05 146.00
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 艾茂林)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。