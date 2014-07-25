更新版 2-中国汇市：人民币收高日内短暂升破6.19元，因客盘结汇和息差交易

* 人民币即期收高，盘间短暂突破6.19元 * 受客盘结汇和息差交易推动 * 短线观察6.19元能否突破 * 本周即期累计收高0.27% (更新收盘报价和评论) 路透北京7月25日 - 中国人民币兑美元 周五收高，日内短暂突破6.19元阻力 位后缩窄升幅。交易员称，短期内看到掉期和即期市场均呈现美元卖压，除客盘结汇确实偏 多之外，也有息差交易推动的因素。 “应该是有结汇，掉期和即期（美元）同时跌的。”一外资行交易主管说，此前被突破 的阻力位6.20短期内成为人民币的支撑位，市场受客盘结汇可能被推升一小波，短期若突破 6.19元则可高看至6.17元。 他并表示，由于掉期市场近端美元升水点数偏高，通过掉期近买远卖、即期卖空美元头 寸的息差交易有利可图，对于即期和掉期远端均产生美元卖压。 全球汇市方面，颇具影响力的德国Ifo景气判断指数料将决定欧元在本周末的走向，本 周美元稳步走升，或将显示长久以来的上涨预期。 招商证券最新研究报告称，从6月的金融机构新增外汇占款及银行结售汇数据分析，本 次汇改后外汇占款的低速增长将成为常态，内外冲击将更多体现为人民币汇率的波动。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1915 6.1949 0.05% 中间价 6.1597 6.1579 -0.03% 成交额 130亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.61% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 74 6.1899 6.1973 2014年来即期升贬值幅度 -2.22% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 948 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日 1年期NDF 6.2426/66 6.24 CNH即期 6.1906/17 6.1901 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)