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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 16:53 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收高日内短暂升破6.19元，因客盘结汇和息差交易

* 人民币即期收高，盘间短暂突破6.19元
    * 受客盘结汇和息差交易推动
    * 短线观察6.19元能否突破
    * 本周即期累计收高0.27%

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京7月25日 - 中国人民币兑美元 周五收高，日内短暂突破6.19元阻力
位后缩窄升幅。交易员称，短期内看到掉期和即期市场均呈现美元卖压，除客盘结汇确实偏
多之外，也有息差交易推动的因素。
    
    “应该是有结汇，掉期和即期（美元）同时跌的。”一外资行交易主管说，此前被突破
的阻力位6.20短期内成为人民币的支撑位，市场受客盘结汇可能被推升一小波，短期若突破
6.19元则可高看至6.17元。
    
    他并表示，由于掉期市场近端美元升水点数偏高，通过掉期近买远卖、即期卖空美元头
寸的息差交易有利可图，对于即期和掉期远端均产生美元卖压。
    
    全球汇市方面，颇具影响力的德国Ifo景气判断指数料将决定欧元在本周末的走向，本
周美元稳步走升，或将显示长久以来的上涨预期。 
    
    招商证券最新研究报告称，从6月的金融机构新增外汇占款及银行结售汇数据分析，本
次汇改后外汇占款的低速增长将成为常态，内外冲击将更多体现为人民币汇率的波动。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
 在岸市场人民币兑美元          今日              上日      升贬
 即期成交价格                  6.1915            6.1949    0.05%
 中间价                        6.1597            6.1579    -0.03%
 成交额                        130亿美元                   
                                                           
 日内相对于中间价最大波幅      -0.61% (上限±2%  日高      日低
                               )                           
 日内波动幅度(pips)            74                6.1899    6.1973
 2014年来即期升贬值幅度        -2.22%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY  948                         
 1Y=CFXS>                                                  
                                                           
 离岸人民币市场,北京时间16:41  今日              上日      
 1年期NDF                      6.2426/66         6.24      
 CNH即期                       6.1906/17         6.1901    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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