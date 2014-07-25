台湾债市：近月底RP利率仍稳定，下周估利率高位成交稍多

路透台北7月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持平在近期区间。交易员表示，今日市场资金趋平，虽然供应依旧充足，没有影响利率，但在资金调度上需要多花一点时间。预估下周资金情势也和今日雷同，资金趋平之际利率高位成交或稍多一些。

部分证券商资金调度人士指出，寿险转投外币债等较高收益产品的效应渐渐发酵，留在货币市场的短钱配置量温和下调，且承作天期有缩短迹象，资金的稳定度受到影响，令证券商逐渐调整往来对象，将较多部位调往闲置资金仍多的银行。

〞寿险的询券热度减少了，而且偏好落短天期，银行相对供应充足。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员认为，下周有较为大量的企业股利发放，加上公债交割，市场资金有机会趋平至略紧俏，预料利率虽不会大幅变动，但区间高端的利率有机会成交较多。

但票券商调度人士指出，由于票券商的资金来源较为多元，暂时未感受到寿险资金供应趋缓的影响，预估下周利率仍将持平，月底因素影响不会太大。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。

今日公司债交割有硕禾 18亿及大联大 60亿台币转换公司债。