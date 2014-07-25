《全球市场》亚洲股市脱离三年高点，日圆对CPI数据反应平淡

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
**欧元脱离八个月低点**
乐观的数据扶助欧元兑美元 周四脱离八个月低点1.3438。欧元在亚洲市场持稳在1.3465。
美元兑日圆 几无变动，报101.78，此前在美国公布初请失业金数据后，美元升幅超过0.3%至两周高点101.86。本周，美元兑日圆涨幅有望到0.4%左右。
周五日本公布的消费者物价指数(CPI)符合预估，并没有改变人们会日本央行将进一步放宽货币政策的预期，日圆对数据的回应不大。
现货金 持稳在每盎司1,292.70美元，因美欧经济数据改善，金价隔夜一度跌至一个月低点，不过加沙和乌克兰的紧张局势限制了金价的跌幅。
美国原油 跌约0.2%至每桶101.91美元。(完)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)