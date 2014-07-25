《全球市场》亚洲股市脱离三年高点，日圆对CPI数据反应平淡

**欧元脱离八个月低点**

乐观的数据扶助欧元兑美元 周四脱离八个月低点1.3438。欧元在亚洲市场持稳在1.3465。

美元兑日圆 几无变动，报101.78，此前在美国公布初请失业金数据后，美元升幅超过0.3%至两周高点101.86。本周，美元兑日圆涨幅有望到0.4%左右。

周五日本公布的消费者物价指数(CPI)符合预估，并没有改变人们会日本央行将进一步放宽货币政策的预期，日圆对数据的回应不大。

现货金 持稳在每盎司1,292.70美元，因美欧经济数据改善，金价隔夜一度跌至一个月低点，不过加沙和乌克兰的紧张局势限制了金价的跌幅。