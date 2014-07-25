路透基点：中信银行国际为中信证券国际启动8亿港元三年期贷款--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，中信银行(国际)作为牵头行兼簿记行，为中信证券国际有限公司启动8亿港元(1.03亿美元)三年期子弹式贷款。

该贷款分为A部分5亿港元定期贷款和B部分3亿港元循环信贷。出借方可以选择以港元或美元参贷。

这笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点，另外A部分和B部分承诺费分别为37.5个基点和50个基点。

承贷2亿港元以上的参贷银行可获得195个基点的先付费用和牵头行头衔；承贷1.25-1.99亿港元者可获得165个基点的先付费用和主办行头衔；承贷8,000万-1.2亿港元者获得135个基点的先付费用和安排行头衔。

所获资金将用作一般性运营资本。回复日期到8月25日截止。