路透基点：中信银行国际为中信证券国际启动8亿港元三年期贷款--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，中信银行(国际)作为牵头行兼簿记行，为中信证券国际有限公司启动8亿港元(1.03亿美元)三年期子弹式贷款。
该贷款分为A部分5亿港元定期贷款和B部分3亿港元循环信贷。出借方可以选择以港元或美元参贷。
这笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点，另外A部分和B部分承诺费分别为37.5个基点和50个基点。
承贷2亿港元以上的参贷银行可获得195个基点的先付费用和牵头行头衔；承贷1.25-1.99亿港元者可获得165个基点的先付费用和主办行头衔；承贷8,000万-1.2亿港元者获得135个基点的先付费用和安排行头衔。
所获资金将用作一般性运营资本。回复日期到8月25日截止。
位于香港的中信证券国际有限公司是中信证券旗下全资附属子公司，是券商里昂证券(CLSA)的母公司。(完) (编译 李爽；审校 徐文焰)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。