中国新债：农发行下周三招标增发150亿元三期债，期限一、三及五年

路透上海7月25日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(30日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过150亿元人民币，每期债的发行上限均为50亿元，期限分别为一、三及五年。

一年期品种为该行今年第36期债 的第二次增发，票面利率为4.45%；三年及五年期品种为第38期 和39期 固息债首次增发，票面利率分别为4.72%及4.95%。

具体发行条款如下：

36期二次增发 38期首次增发 39期首次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1/3年：7/30上午10:00-11:00 5年：7/30上午10:00-11:30

招标方式 均为单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月5日 8月4日 8月4日

起息日 6月5日 7月16日 7月16日

发行期 7/31-8/5 7/31-8/4 7/31-8/4

上市日 8月7日 8月8日 8月8日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

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