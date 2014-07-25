中国新债：农发行下周三招标增发150亿元三期债，期限一、三及五年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月25日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(30日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过150亿元人民币，每期债的发行上限均为50亿元，期限分别为一、三及五年。
一年期品种为该行今年第36期债 的第二次增发，票面利率为4.45%；三年及五年期品种为第38期 和39期 固息债首次增发，票面利率分别为4.72%及4.95%。
具体发行条款如下：
36期二次增发 38期首次增发 39期首次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 1/3年：7/30上午10:00-11:00 5年：7/30上午10:00-11:30
招标方式 均为单一价格中标(荷兰式)
缴款日 8月5日 8月4日 8月4日
起息日 6月5日 7月16日 7月16日
发行期 7/31-8/5 7/31-8/4 7/31-8/4
上市日 8月7日 8月8日 8月8日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。