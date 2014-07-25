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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 12:07 BJT

香港个股：中国电信称9月起在华独家销售微软Xbox One游戏机

路透北京7月25日 - 中国第三大电信公司--中国电信 周五发表声明称，该公司将从9月起开始在华独家销售微软 的Xbox One游戏机。

中国电信发言人Ivan Wong通过电话向路透表示，发售时间和价格尚未决定。

Xbox One将成为自2000年以来在中国大陆销售的首款游戏机。中国大陆政府2000年宣布禁止销售游戏机，称游戏影响心理健康。

微软发言人拒绝立即置评。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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