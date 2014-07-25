印尼矿业：预计政府会与自由港签订谅解备忘录--官员

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透雅加达7月25日 - 印尼负责煤炭和矿产事务的官员Sukhyar表示，预计印尼周五会和美国自由港麦克默伦铜金矿公司 签订谅解备忘录，允许其在下半年出口75.6万吨铜精矿。
其表示，1月实施矿石出口禁令后引发的与矿业企业争议，已经导致损失了13亿美元的铜精矿出口。
其在接受路透采访时称，“到6月时，从自由港和纽蒙特矿业(Newmont Mining)计算，我们损失的出口价值达到13亿美元，我们预计到年底会达到约34亿美元”。
自由港和纽蒙特矿业是印尼最大的铜出口商。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。