印尼矿业：预计政府会与自由港签订谅解备忘录--官员

路透雅加达7月25日 - 印尼负责煤炭和矿产事务的官员Sukhyar表示，预计印尼周五会和美国自由港麦克默伦铜金矿公司 签订谅解备忘录，允许其在下半年出口75.6万吨铜精矿。

其表示，1月实施矿石出口禁令后引发的与矿业企业争议，已经导致损失了13亿美元的铜精矿出口。

其在接受路透采访时称，“到6月时，从自由港和纽蒙特矿业(Newmont Mining)计算，我们损失的出口价值达到13亿美元，我们预计到年底会达到约34亿美元”。