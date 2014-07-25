《台湾金融市场一周展望》美联储会议及数据令股市严阵以待，台币则处'休假模式'

* 市场紧盯美联储动向及美国数据结果

* 股市料严阵以待

* 台币窄幅波动处”休假模式“

* 五年公债止稳观望，长券标售变数大

记者 高洁如

路透台北7月25日 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)下周将召开利率会议，辅之以美国GDP、非农就业等重要数据，国际金融市场届时料将严阵以待。分析师认为，在市场已充分了解美联储鸽派立场的前提下，只要其立场和言论出现松动，将可能令处于高点的台股岌岌可危。

分析师预期，美道琼指数虽仍在高档震荡，但时序逐渐进入财报公布中期，近日多家半导体股表现未如预期，拖累了台湾相关个股，这对以电子为主流的台股 而言是一大警讯。

〞只要美国数据好、通膨上来，升息预期马上加温，股跌、公债(殖利率)弹。〞台新投顾总经理庄明书称。

他并认为，以目前美国经济复苏脚步稳健的情势来看，各种数据强于预期的可能性不低，这可能令市场对美联储升息时间提前、利率看涨气氛加温，造成已处于高档的股市面临压力。

凯基投顾总经理朱晏民也认为，虽然基本面的回温能够支撑股市续在高档震荡，只不过目前有威胁的地方也在这里。主管机关对于股市的看法一向是审慎乐观，在年中时踩一下刹车，整理后待年底将选举时再上去，这应会是政策偏好的剧本。

〞FOMC的会议不会讲什么，但就怕万一，只要有一点点的变调的话，股市会修正。〞他说。

他们预期，台股短期可能因为半导体股随着美相关个股表现欠佳而熄火，虽然金融股有接棒的可能性，但因权重不够大而只能助台股缩小跌幅，难以独撑大局。

他们预估，下周台股先看小幅盘跌，区间先看9,200-9,470点。

**台币在'休假模式'**

不同于股市下周的严阵以待，近期台币走势和台股的相关性却不高，台币 兑美元近期持续在29.980-29.990附近盘整，不论亚币、韩元走高或走低，台币依旧纹丝不动。

一位外商银行交易员表示，目前为止仅止于看到油款、劳退基金的资金汇出，但外资客户这端的现金股利安排汇出却仍旧没有动静。

今年8月6日台积电 将派发3元现金股利，总金额777亿台币、高达七成的外资持有比重，预计将会有超过500亿台币(约18亿美元)的现金股利送达外资股东手中。

前述交易员表示，由于汇市流动性不够好，客人在汇出之前先通报央行，配合着央行安排的日程慢慢汇出，更何况央行也会适时补充市场流动性。

〞不用急，反正汇率那么稳定，就听从央行的指示。〞她表示。惟她也认为，以股市目前仍在高档的情况，汇出的量能也未见得会太多。

至于下周美联储FOMC会议，一位本地汇银人士认为，尽管市场对这个变数显露观望，预估本次会议将不会违背美联储主席叶伦先前在听证会上的证词，只不过，美联储鸽派的言论若稍有与先前的温和言论有些微的变化，也可能对金融市场造成不同程度的影响。

此外，他们表示，周五美国非农就业数据也是美联储最关切的几个数据之一，也是少数重量级的数据，估计国际美元若呈现观望，台币也将会在近周以来的〞放假模式〞中窄幅波动，估计下周的区间料在29.950-30.000。

**短券止稳待变数厘清**

公债市场方面，本周指标五年债103/10 受益筹码趋于稳定，浮额有所沉淀，助益殖利率一度下测1.17%的近四周低点。不过市场追价仍略显犹豫，特别是下周有长债标售及美联储FOMC会议召开在即，交易商倾向短线抛补静待变数厘清。

一证券商交易员指出，五年债103/10在交投至近期1.175%附近后，陷入做多做空两难局面，不过在市场渐把长债标售结果与短券殖利率走势分开来看之际，下周长债标售结果将会影响市场气氛，但尚难让五年债大幅突破区间。

市场人士指出，预估下周长债标售若优于预期，将提供五年债一定支撑，殖利率有机会向下测试1.15-1.17%的压力区，但预料在1.15%的前波低点附近仍将遭遇沉重解套卖压，一路下行的机会不大。

反之，长债标售若不如预期，市场气氛或略略偏空，五年债有机会回测1.19-1.20%的高档区，但要有效突破亦不容易。

〞其实还是区间，只是区间看多还是看空而已。〞一银行交易员说。

此外，市场对下周FOMC的会议看法亦略有分歧。部分交易员认为美联储主席叶伦不会有出乎意外的表述，因7-8月的暑假淡季效应不需要为市场带来太多意外；但亦有交易员指出，在美国数据不弱，同时接近QE完全退场之际，叶伦若出现较为鹰派谈话，有机会让近来盘底的美债殖利率回弹修正，同时带动台债偏空。

尽管对下周看法略有不同，多数交易员预估五年债下周将在1.15-1.20%的区间内来回交投。

**下周二期长券标售变数大**

此外，下周一(28日)即将标售的20年期公债103/11 期，今日发行前交易于2.1200%，但交易商称其作价可能性高，仍难成为标债的参考利率。而主要寿险业者对得标利率看法亦多所分歧，目前预估得标利率的区间扩大至2.10-2.18%，中值则落在2.15%附近。

紧接着，下周三(30日)紧接着将标售的30年期公债103/12 亦考验寿险对台币长债的胃纳。在近来国际板外币债券发行渐热的气氛影响下，市场紧密观察长券端的标售情况，以对殖利率曲线的合理水位重新定义。